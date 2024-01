Beef avrà una seconda stagione? Novità per l'amata serie tv Netflix

Nella notte di ieri Beef - Lo scontro ha trionfato agli ultimi Emmy Awards, vincendo in otto categorie riguardanti le serie limitate. Tuttavia, da serie limitata lo show Netflix con Steven Yeun e Ali Wong potrebbe diventare una serie canonica a tutti gli effetti, in quanto il suo autore non ha escluso la possibilità di tornare con una nuova storia.

Infatti, il creatore della serie Lee Sung Jin si è detto del tutto aperto a un'eventuale continuo. "Sento che ci sono così tante strade da poter imboccare", ha dichiarato il regista e produttore nelle interviste nel backstage degli Emmy.

"Potrebbe rimanere limitata - è sicuramente una storia autoconclusiva. Ma se Netflix volesse continuare, potrebbe anche diventare un'antologia. Potrebbe essere molte cose diverse. Dipende dal grande algoritmo. Siamo tutti in attesa di scoprirlo".

Lee ha firmato un contratto pluriennale per film e TV con Netflix a novembre. Il creatore ha anche ricevuto la stessa domanda nel backstage dei Golden Globes riguardo a una stagione 2 di Beef, e in quell'occasione aveva risposto: "Abbiamo sempre proposto la stagione agli acquirenti come una serie antologica. Ci sarebbero stati sempre nuovi personaggi. Se rimarrà limitata o si trasformerà in un'antologia o se continueremo a esistere, dipende solo da Netflix. Ma qualsiasi cosa decidano, mi troveranno sicuramente pronto".

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Beef - Lo scontro, uscita lo scorso aprile su Netflix.

Le star di Beef - Lo scontro Steven Yeun e Ali Wong hanno fatto incetta di premi nelle categorie attoriali sia agli Emmy che ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards. Maria Bello, che la notte scorsa era in lizza per l'Emmy come miglior attrice non protagonista di una serie limitata, aveva vinto il Golden Globe per la stessa categoria.

Recentemente, abbiamo visto Yeun nel film di Jordan Peele, Nope, mentre prossimamente lo vedremo nel nuovo progetto di Bong Joon-ho, Mickey 17, al fianco di Robert Pattinson e Mark Ruffalo. L'attore ha anche dovuto rinunciare al film Marvel Thunderbolts, in cui avrebbe interpretato Sentry, a causa di impegni già presi in precedenza.