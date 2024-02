Beef, nel cast della seconda stagione anche Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal!

Ottime notizie per i fan di Beef: dopo le ultime novità sulla seconda stagione di Beef, giungono nuove voci su chi potrebbe far parte del cast.

Beef questa volta si potrebbe concentrare su due coppie in crisi: Charles Melton, rivelazione di May December e Cailee Spaeny, protagonista del Priscilla di Sofia Coppola, potrebbero interpretare una delle due coppie. Melton e Spaeny potrebbero essere affiancati da due grandi nomi di Hollywood: Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal, che abbiamo già visto insieme nella rom-com Amore e altri rimedi nel 2010. Nel frattempo Beef sta facendo incetta di premi: tra questi ben 8 Emmy nella categoria dedicata alle serie limitate che hanno premiato le performance di Ali Wong e Steven Yuen e la scrittura e la regia di Lee Sung Jin. Beef ha trionfato anche agli Spirit Awards di qualche giorno fa.

Beef è inizialmente nata come serie limitata, ma Jin ha sempre voluto proporre una serie antologica e si è dichiarato più che disponibile a proseguire raccontando le storie di nuovi personaggi, se Netflix fosse stata d'accordo. E Netflix sembrerebbe disposta a investire ulteriormente su Beef, dato il grande successo di pubblico e di critica della serie. Ancora nessuna conferma ufficiale sui nomi del cast dunque, dato che i lavori sulla seconda stagione di Beef sono ancora in fase iniziale: non ci resta che attendere e continuare a seguire lo sviluppo del progetto di Jin. Mentre aspettiamo la seconda stagione di Beefi, qui potete trovare la nostra recensione di Beef.