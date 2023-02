Beef, un primo sguardo sulla serie Netflix con Steven Yeun

Netflix ha reso disponibili le prime foto di Beef, serie TV dark comedy in uscita il 6 aprile 2023 con la partecipazione di Steven Yeun e Ali Wong. Cosa aspettarsi da un prodotto con attori di un calibro simile?

Le immagini hanno fatto la loro comparsa su Vanity Fair, celebre periodico di cultura e moda. Ciascuna di esse concorre a esprimere una determinata atmosfera, poiché l'ambientazione prevalentemente oscura, unita ai volti inespressivi dei personaggi, anticipa quale sarà il tono fissato dalla storia.

Stando alla sinossi ufficiale, la trama ruota intorno a due sconosciuti, le cui vite vengono legate indissolubilmente a seguito di un incidente stradale. Yeun interpreterà Danny (un appaltatore in fallimento), mentre Wong sarà nei panni di Amy (imprenditrice con una vita perfetta, ma soltanto in apparenza).

La serie, composta da 10 episodi, è prodotta da Lee Sung Jin, che ha già lavorato a Tuca & Bertie, Dave, Undone e C'è sempre il sole a Philadelphia. "Lavoro con una squadra fantastica, un dream team" ha dichiarato entusiasta, "e sono davvero grato al ragazzo che tre anni fa mi ha urlato contro nel traffico. Non l'ho lasciato andare, e se ora abbiamo uno spettacolo pronto... be', lo devo proprio a quel momento".

A quanto pare, per i due attori è tempo di nuovi progetti, pur senza dimenticare quelli che hanno lasciato alle spalle – e anch'essi di indubbia importanza: ad esempio, Steven Yeun parla del suo tempo in The Walking Dead, mentre Ali Wong si unisce al cast della serie Amazon Paper Girls.