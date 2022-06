Before, Billy Crystal protagonista della miniserie Apple: Barry Levinson alla regia

Secondo quanto riporta Variety, Billy Crystal reciterà da protagonista nella miniserie Before, per Apple TV+. Crystal torna in tv a distanza di quattro anni dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo, quando partecipò ad un episodio della celebre sit-com Modern Family. Ora è pronto a tornare in un ruolo principale.

Billy Crystal in Before interpreterà Eli, uno psichiatra infantile che ha recentemente perso la moglie quando incontra un ragazzino problematico. La star parteciperà al progetto anche nelle vesti di produttore esecutivo.



La serie è scritta da Sarah Thorp, che affiancherà Crystal ed Eric Roth nelle vesti di produttrice esecutiva. Produttore e soprattutto regista del progetto un veterano di Hollywood come Barry Levinson.

Paramount Television lavorerà alla co-produzione insieme a Apple.



Prima di diventare una star del cinema, Billy Crystal esordì proprio in tv nel ruolo di Jodie Dallas nella serie tv Soap, tra la metà degli anni '70 e l'inizio degli anni '80.

Più recentemente ha recitato in The Comedians al fianco di Josh Gad e ha prestato la voce a Mike di Monsters at Work su Disney+.



Il suo successo principale è comunque legato al cinema; recitò al fianco di Meg Ryan in una delle commedie romantiche più amate di tutti i tempi - leggete la nostra recensione di Harry, ti presento Sally - e in film come Scappo dalla città, Un boss sotto stress e Perfetti innamorati.

Storico presentatore della Notte degli Oscar, qualche mese fa Billy Crystal ha commentato lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante l'ultima edizione degli Academy Award.