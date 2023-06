Before: anche la nuova serie Apple TV+ con Billy Crystal in pausa per lo sciopero WGA

Dopo la conferma da parte di Maya Hawke che la produzione di Stranger Things 5 è in pausa, nelle ultime ore è arrivata la notizia di un'altra vittima dello sciopero degli sceneggiatori della WGA a Hollywood iniziato lo scorso maggio e che prosegue senza nessuna indicazione sulla sua conclusione: Before, la nuova serie Apple TV+ con Billy Crystal.

Giovedì sera è stato reso noto che Before interromperà la produzione fino alla fine dello sciopero, dopo che lo show era stato temporaneamente interrotto a causa delle manifestazioni di protesta della WGA. Le riprese di Before si sono svolte nel New Jersey e si ritiene che abbiano completato cinque episodi prima di quest'ultima interruzione.

Before avrà come protagonista Billy Crystal nel ruolo di Eli, uno psichiatra infantile che ha da poco perso la moglie e che si imbatte in un ragazzino problematico. La serie è anche prodotta esecutivamente da Crystal, insieme alla scrittrice Sarah Thorp, al regista Adam Bernstein e a Jet Wilkinson ed Eric Roth. Alla regia troviamo Barry Levinson.

Lo show segna il ritorno in televisione di Crystal, che si è fatto notare per il ruolo di Jodie Dallas nella commedia di successo del 1970 Soap. Più recentemente, ha recitato nella breve serie FX The Comedians al fianco di Josh Gad e ha ripreso il ruolo di Mike nella serie animata Disney+ Monsters & Co. la serie - Lavori in corso!.

Crystal è noto soprattutto per la sua fortunata carriera cinematografica, che lo ha visto protagonista di film di successo come Scappo dalla città, Harry, ti presento Sally, La storia fantastica e Terapia e pallottole e il suo sequel. Crystal ha anche condotto per ben nove volte la cerimonia di consegna dei Premi Oscar.

Levinson, oltre ad aver diretto film come Rain Man - L'uomo della pioggia, Toys e Good Morning Vietnam, è anche regista di serie come Dopesick e City on a Hill.