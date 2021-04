Behind Her Eyes, la serie Netflix ha un fan molto speciale: Hideo Kojima

Dopo avervi segnalato le 5 serie di Netflix in arrivo ad aprile, parliamo dello show intitolato Behind Her Eyes e che è stato accolto con entusiasmo da molti utenti della celebre piattaforma, tra cui il famoso Hideo Kojima.

In calce alla notizia trovate un paio di tweet condivisi dal creatore della saga di Metal Gear Solid, in cui è presente una breve recensione della serie creata da Steve Lightfoot e che ha trasposto per il piccolo schermo le vicende del romanzo scritto da Sarah Pinborough. Ecco il messaggio di Hideo Kojima: "La serie originale di Netflix Behind Her Eyes è stata molto interessante. Ho letto solo la parte iniziale del libro, che secondo la copertina è stato apprezzato anche da Stephen King. Ho pensato che fosse un trucco interessante quello di descrivere le vicende a seconda del punto di vista del personaggio, quindi ho guardato prima la serie TV. Credevo che fosse un classico giallo, ma sono rimasto sorpreso per tutti i colpi di scena della storia! Il finale mi ha colpito! Sono sicuro che piacerebbe molto anche a Stephen King e a Joe Hill".

Cosa ne pensate di Behind Her Eyes? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo ecco il trailer per una serie di Netflix con Jamie Foxx.