Ecco i più bei meme che solo i fan di Peaky Blinders potranno capire

Nel mondo della serialità televisiva degli ultimi anni Peaky Blinders è sicuramente uno degli astri più lucenti: la serie che narra la storia della famiglia Shelby è stata capace di fidelizzare i propri fan sin dalla prima stagione e ancora oggi, al termine della quinta, i pareri continuano ad essere entusiasti.

I meriti vanno sicuramente distribuiti più o meno equamente da più parti: si va da una sceneggiatura sempre sul pezzo, coi ritmi giusti e mai banale alle atmosfere da gangster movie ricreate perfettamente stagione dopo stagione, passando ovviamente per le meravigliose interpretazioni di tutti gli attori protagonisti su cui svetta, inevitabilmente, un Cillian Murphy ormai iconico nei panni di Thomas Shelby.

Insomma, il materiale da cui prendere ispirazione non manca di certo e infatti il popolo di internet non è stato a guardare: sui social, nel corso degli ultimi anni, è stato un vero proliferare di meme a tema Peaky Blinders. Si va da chi paragona l'ispettore Campbell a Charlie Chaplin a chi rivede un po' dell'espressione adorabile di Baby Yoda nello spaesato Michael della seconda stagione, mentre in linea con quanto visto negli ultimi tempi non può mancare una #DollyPartonChallenge con protagonista proprio il nostro Tommy Shelby.

Per quanto riguarda il futuro dello show, intanto, sono già finiti i lavori di scrittura della sesta stagione di Peaky Blinders; secondo il creatore della serie possiamo aspettarci altri cliffhanger nella sesta stagione di Peaky Blinders.