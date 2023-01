Bel-Air 2: il ritorno di una star dello show originale nel trailer della seconda stagione!

A quasi un anno di distanza dal debutto della serie, Peacock ha condiviso online il primo trailer della seconda stagione di Bel-Air, il reboot in chiave drammatica della famosissima sitcom Willy, il principe di Bel-Air con Will Smith.

Ma le novità non finiscono qui. Infatti, il trailer ci mostra per la prima volta Tatyana Ali, che ha interpretato Ashley Banks in Willy, il principe di Bel-Air e che vestirà i panni dell' insegnante di letteratura inglese nella seconda stagione dello show.

L'attrice si unirà così al cast principale composto da Jabari Banks (Will), Adrian Holmes (Philip Banks) e Cassandra Freeman (Vivian Banks). Ambientata nella moderna Los Angeles, la serie immagina l'amata sitcom Willy, il principe di Bel-Air attraverso una nuova, drammatica interpretazione del complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia alle ville di Bel Air. Mentre questi due mondi si scontrano, Will affronta i conflitti, le emozioni e i pregiudizi di un mondo molto diverso dall'unico che abbia mai conosciuto.

La nuova stagione di Bel-Air sarà composta da 10 episodi e debutterà il prossimo 23 febbraio su Peacock. "Nella seconda stagione, lo show continuerà a trovare modi per superare i limiti e sentirsi unico e rinfrescante, onorando anche il cuore della serie legacy", ha dichiarato Carla Banks Waddles, la nuova showrunner che ha preso il posto di TJ Brady e Rasheed Newson in Ottobre.

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Jabari Banks su Bel-Air.