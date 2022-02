Bel-Air, il cast si presenta in un video: c'è anche la Carlton dance!

Bel-Air, la serie reboot della sitcom degli anni '90, è arrivata su Peacock dal 13 Febbraio. Il cast, composto da Jabari Banks, Olly Sholotan, Cassandra Freeman, Adrian Holmes, Jimmy Akingbola, Coco Jones e Akira Akbar, è apparso sulla copertina di Emmy, e si è presentato in un video.

Nel corso del video Jabari Banks, che interpreta una versione moderna del personaggio di Will Smith, ha ammesso che questa nuova sitcom darà loro "l'opportunità di parlare di molte cose che sono state nascoste sotto il tappeto". Infatti secondo Holmes vedremo una versione sicuramente più oscura dei protagonisti a cui siamo abituati.

Ma Bel-Air non si allontanerà completamente dalla sitcom originale. Tanti saranno infatti gli easter egg, come promesso dall'interprete della nuova zia Viv, Freeman. Questo ha ovviamente portato molti a chiedersi se rivedremo mai la celebre Carlton dance, resa celebre dall'attore Alfonso Ribeiro. "Se farò la Carlton dance? Vi dico solo che ho studiato danza per molti anni", ha detto Sholotan, interprete del personaggio, "Dovrete solo sintonizzarvi per scoprirlo".

Tuttavia il cast ce ne ha dato un assaggio nel video, in cui i co-protagonisti si sono cimentati nella Carlton dance. Sono andati bene? Starà a voi dirlo!

Per chi non avesse ancora guardato lo show e fosse indeciso, ecco il trailer di Bel-Air!