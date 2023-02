Bel-Air: la creatrice e Will Smith hanno voluto i membri del vecchio cast sin dall'inizio

In occasione dell'imminente uscita della seconda stagione di Bel-Air, che debutterà il prossimo 23 febbraio su Peacock, la creatrice dello show Morgan Cooper ha parlato della realizzazione della serie, vero e proprio reboot in chiave drammatica della famosissima sitcom Willy, il principe di Bel-Air con Will Smith.

"Quando stavo realizzando il cortometraggio che abbiamo pubblicato nel 2019, che ha dato il via a tutto questo, è stato davvero importante per me durante l'intero processo di creazione non guardare affatto 'Willy, il principe di Bel-Air'", ha dichiarato la creatrice a The Wrap. “Non estrapoleremo idee da quest'ultimo e non proveremo a dire: ‘Oh, è successo qui.’ Certo, ci saranno sicuramente degli Easter eggs. Ma, in termini di una trama particolare, no, volevamo creare uno spettacolo che poteva reggersi da solo allo stesso modo della sitcom".

Per quanto riguarda alcuni dei membri del cast di Willy, il principe di Bel-Air come Daphne Maxwell Reid, Vernee Watson-Johnson e Tatyana Ali, che sono entrati a fa parte del reboot, Cooper ha dichiarato:

“Sin dal primo giorno, quando stavo sviluppando lo show con Will all'inizio della prima stagione, eravamo davvero entusiasti dell'idea di trovare modi organici per includere alcuni vecchi membri del cast”, ha rivelato. “Siamo stati in grado di farlo con Tatyana. È entrata e ha fatto un lavoro da maestro nella seconda stagione nei panni della signora Hughes. È un'attrice così brillante e ha così tante buone idee in termini di interpretazione e personaggio".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Bel-Air ha da poco cambiato nuovamente sceneggiatore.