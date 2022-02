Bel-Air, Jabari Banks parla del rapporto tra Will e Carlton nella serie reboot

Jabari Banks sarà Will in Bel-Air, il reboot della celebre sitcom degli anni '90 che vedeva tra i protagonisti un giovane Will Smith. In un'intervista a The Hollywood Reporter, l'attore ha raccontato il nuovo punto di vista dello show, affrontando anche il tema del rapporto tra Will e il cugino Carlton, che sarà interpretato da Olly Sholotan.

"Olly è un compagno di set favoloso, ma soprattutto è come un fratello per me" ha dichiarato Jabari Banks, protagonista del primo teaser di Bel-Air.

"Quando sono arrivato a Los Angeles non avevo la minima idea di dove andare e dovevo trovare un posto dove stare" ha raccontato l'attore, rivelando che fu proprio Sholotan a mostrargli la città ed aiutarlo, mettendo le basi per una bellissima amicizia: "Stiamo insieme sia sul set che fuori dal set, siamo ottimi amici".

"Abbiamo un livello di confidenza tale che apre a ogni tipo di dinamica che possiamo mettere in scena sullo schermo. Per noi è sicuramente uno spazio dove giocare" ha proseguito Banks, spiegando che il rapporto amichevole tra i due è una delle basi su cui si poggiano le dinamiche tra i personaggi di Will e Carlton che vedremo in Bel-Air: "E' super entusiasmante per tutti vederli crescere come cugini e fratelli, e lo è per loro quando si mettono in quelle sciocche situazioni alla Will e Carlton e nelle loro avventure pazze. Sarà davvero emozionante per tutti vederli e ri-vederli insieme".

Proprio come per il suo predecessore nel ruolo Will Smith, per Jabari Banks quello del Principe di Bel-Air è il primo ruolo da attore. E proprio come fu per Will Smith e Alfonso Ribeiro, grandi amici nella vita, è bello sapere che anche Banks e Sholotan hanno un rapporto simile.

Come visto dalle prime immagini e dal trailer di Bel-Air, la nuova serie è ambientata nell'America contemporanea e rivisita la sitcom originaria in chiave molto più dark, affrontando i temi del nostro tempo con toni notevolmente diversi. Bel-Air debutterà il 13 febbraio sulla piattaforma streaming Peacock, a breve in arrivo anche in Italia.