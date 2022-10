Bel-Air, il reboot ancora nei guai: assunto il quarto sceneggiatore in due stagioni

Ancora una tegola sulla produzione di Bel-Air, reboot in forma più drammatica della celebre sit-com anni '90 Willy, il Principe di Bel-Air, che lanciò la carriera di Will Smith. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la produzione della serie avrebbe assunto il suo quarto showrunner in sole due stagioni, ovvero Carla Banks-Waddles.

Nella scorsa stagione, T.J. Brady e Rasheed Newson si sono divisi i compiti di showrunner. A causa di divergenze creative con Peacock, il duo ha deciso di abbandonare il progetto. Chris Collins era lo showrunner di Bel-Air quando la serie venne ordinata inizialmente dallo streamer. Tuttavia, la lunga strada dello sviluppo ha portato a diversi cambiamenti in corso. Ora, una delle più grandi sorprese dell'ultima stagione di Peacock si avvia verso una nuova serie di episodi che cercheranno di bilanciare i successi di ciò che è venuto prima con un'altra persona al timone della scrittura.

"Siamo entusiasti della risposta positiva a Bel-Air e del fatto che questo pubblico appassionato abbia rapidamente consolidato la serie nello zeitgeist culturale", ha dichiarato Susan Rovner, presidente di NBCUniversal Television and Streaming. "Settimana dopo settimana, Bel-Air ha affascinato il pubblico con i suoi cliffhanger e le sue straordinarie performance, guidate dall'impareggiabile Jabari Banks. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci aspetta nella seconda stagione".

Peacock ha così descritto il successo dello show: "Ambientata nell'America dei giorni nostri, la nuova serie drammatica di un'ora di Peacock, Bel-Air, immagina l'amata sitcom Willy, il Principe di Bel-Air attraverso una nuova, drammatica interpretazione del complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia alle ville recintate di Bel-Air. Mentre questi due mondi si scontrano, Will fa i conti con il potere delle seconde opportunità e allo stesso tempo naviga tra i conflitti, le emozioni e i pregiudizi di un mondo molto diverso dall'unico che abbia mai conosciuto".

Lo show è prodotto anche da Will Smith, che compare anche nel trailer di Bel-Air; a proposito di Smith, l'Academy appare indecisa se considerare una sua possibile nomination per Emancipation, il nuovo film di Antoine Fuqua sulla schiavitù prodotto da Apple.