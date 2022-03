Bel-Air, nuovi special guest nel remake drammatico della celebre sitcom degli anni '90!

In uno dei prossimi episodi della serie reboot Bel-Air vedremo l'apparizione di alcuni special guest, volti familiari per i fan della celebre sitcom degli anni '90 con Will Smith, Willy, il principe di Bel-Air. Scopriamo insieme di chi si tratta!

L'episodio 9 di Bel-Air, atteso in streaming su Peacock per il 24 marzo, vedrà il ritorno di Daphne Maxwell Reid e Vernee Watson-Johnson, che appariranno nei rispettivi ruoli di Helen e Janice, due componenti del consiglio direttivo dell'Art Council.

Nello show originale, Vernee Watson-Johnson interpretava la madre di Will, Viola, mentre Daphne Maxwell Reid ha indossato i panni della zia Vivian a partire dalla stagione 4 di Willy, il principe di Bel-Air, dopo l'addio al ruolo da parte di Janet Hubert.

La serie, che rivisita la sit-com degli anni '90 in chiave moderna, drammatica e dark come mostra il trailer di Bel-Air, è nata dopo che un corto fan-made caricato su YouTube da Morgan Cooper aveva attirato l'attenzione di Will Smith, tanto che oggi i due sono entrambi tra i produttori esecutivi di questo reboot.

Il nuovo Will Smith è interpretato da Jabari Banks, che poco tempo fa aveva raccontato del rapporto tra Will e Carlton in Bel-Air: "Olly è un compagno di set favoloso, ma soprattutto è come un fratello per me" ha dichiarato Banks, parlando di Olly Sholotan, interprete del cugino Carlton. "Stiamo insieme sia sul set che fuori dal set, siamo ottimi amici. Abbiamo un livello di confidenza tale che apre a ogni tipo di dinamica che possiamo mettere in scena sullo schermo".