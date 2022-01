Bel-Air, ecco il trailer della serie reboot con Jabari Banks!

È tempo di tornare a Bel-Air! Peacock è pronta a presentare ai fan l'attesissimo reboot della serie cult che tra il 1990 e il 1996 lanciò definitivamente la stella di Will Smith nel firmamento di Hollywood, lo stesso Will Smith che oggi torna per fare da produttore a uno show che sembra voler puntare su toni decisamente diversi.

Toni che potevamo già intuire dal breve teaser di Bel-Air rilasciato da Peacock lo scorso novembre, e che si fanno ancora più evidenti nel full trailer rilasciato in queste ore: come già chiarito più volte dalla produzione, infatti, questa Bel-Air ci offrirà una narrazione decisamente più drammatica e seria delle vicende di Willy, mantenendo quindi le distanze dall'aria scanzonata che rese lo show con Will Smith un fenomeno mondiale negli anni '90.

La premessa è la stessa: come mostratoci dal trailer, anche stavolta il nostro Willy è un adolescente problematico di Philadelphia spedito a vivere dagli zii benestanti di stanza a Bel-Air, nella speranza che possa star lontano dai guai e ricevere un'educazione migliore di quella finora impartitagli dalle strade di Philly.

"Vogliamo analizzare questi personaggi in un modo che non ci era permesso 30 anni fa dal formato sit-com da 30 minuti. Ora possiamo affrontare discorsi più duri che cambino le nostre prospettive" sono state le parole con cui il regista e co-sceneggiatore Morgan Cooper ha voluto ribadire le distanze tra reboot e originale. Cosa vi aspettate dalla serie con Jabari Banks? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quando esordirà Bel-Air su Peacock.