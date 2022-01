Bel-Air, un nuovo trailer della serie reboot dello show con Will Smith

Peacock ha pubblicato un nuovo teaser trailer della serie Bel-Air, versione reboot drammatica della celebre sit-com degli anni '90 che lanciò la carriera di Will Smith, ovvero Willy, il principe di Bel-Air. Il trailer svela un dettaglio particolarmente oscuro che riguarda proprio il protagonista della serie.

Ambientata in un contesto contemporaneo degli Stati Uniti, Bel-Air racconta la storia di un ragazzo afroamericano di Philadelphia che viene mandato a vivere con i suoi ricchi zii a Bel-Air. Come viene rivelato nel traile, Will viene spedito sulla West Coast a seguito di un alterco e di una sparatoria su un campo da basket.



Una volta giunto a Bel-Air, Will dovrà fare i conti con questo nuovo mondo e destreggiarsi tra conflitti, emozioni e pregiudizi.

Will Smith è protagonista di Una famiglia vincente, la storia cinematografica delle leggendarie sorelle tenniste Venus e Serena Williams e della loro crescita di vita e professionale con il padre e allenatore, Richard Williams. L'attore partecipa al progetto di Bel-Air come produttore esecutivo, per mantenere un legame con lo show originale, nonostante la nuova serie sia completamente diversa da quella da cui ha preso ispirazione.



Nel cast ci sono Adrian Holmes, Coco Jones, Olly Sholotan, Cassandra Freeman e Akira Akbar. Nei giorni scorsi era stato pubblicato un altro trailer di Bel-Air, la nuova serie ispirata alla sit-com con Will Smith.