Un bel Robin vs Robin nella prima clip in anteprima di Titans 2

Arriva oggi negli Stati Uniti il primo episodio della seconda stagione di Titans 2, serie televisiva prodotta dal servizio di streaming on demand DC Universe che in Italia sarà distribuita settimanalmente da Netflix.

In attesa della premiere statunitense, Entertainment Weekly ha diffuso online una clip in anteprima che mostra Robin contro Robin: l'ex Robin, Dick Grayson (Brenton Thwaites) e l'attuale Robin, Jason Todd (Curran Walters), si scontrano in una Bat-caverna semidistrutta.

"Pensi di essere migliore di me? Credi di poter prendere il mio posto?" ringhia Dick a Jason durante la disputa. "Sarai Robin dopo che io sarò morto!"

Potete vedere la clip cliccando sul link della fonte che trovate in calce all'articolo.

La seconda stagione di Titans riprenderà da con i protagonisti alle prese con Trigon (Seamus Dever), il demoniaco padre di Rachel (Teagan Croft), che è riuscito ad attirare verso il lato oscuro il protagonista Dick. Il suo obiettivo adesso è quello di convertire anche tutti gli altri.

Tra i ritorni Hawk (Alan Ritchson), Dove (Minka Kelly) e Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), mentre tra le new entry troveremo Jericho, Ravager, Merci Graves, Deathstroke, Superboy e Aqualad. Senza dimenticare ovviamente Bruce Wayne/ Batman, che sarà interpretato da Ian Glenn.



Per altri approfondimenti guardate il trailer di Titans 2, durante il quale Dick dovrebbe assumere l'identità di Nightwing.