Belen contro Barbara D'Urso: 'i suoi programmi sono circensi'

Nuova frecciatina da parte di Belen Rodriguez ai danni di Barbara D'Urso, a conferma di un rapporto non certo idilliaco tra la showgirl argentina e la presentatrice della rete ammiraglia di Mediaset.

Durante una diretta social di ieri pomeriggio, tenuta da Belen su Instagram, un fan le ha chiesto se la bellezza sia ancora indispensabile per lavorare nel mondo dello spettacolo.

A riguardo, Belen ha risposto che "possiamo dire che è spettacolo, quindi anche la non bellezza potrebbe farlo. Infatti ci sono alcuni programmi come quelli di Barbara D'Urso ad esempio, che sono un po' circensi come tipologia. Dove arriva l'uomo gatto, l'uomo deturpato dalla chirurgia plastica, la donna che si è rifatta il sedere, tutte cose circensi, goliardiche. Quindi anche la non bellezza fa spettacolo”.

Un'accusa nemmeno tanto velata, che si aggiunge ai riferimenti velati di Carmelita, che in passato aveva rivendicato di essere in grado di fare il "22% di share anche senza i fratelli Rodrguez".

Qualche giorno fa Pomeriggio Cinque era stato al centro del dibattito sui social a seguito di un tutorial in cui Barbara D'Urso aveva spiegato come togliere i guanti correttamente, che si aggiunge ad un video analogo in cui la presentatrice aveva mostrato al pubblico come lavare correttamente le mani per proteggersi dal Covid-19.