Belen conferma di essere incinta e torna a parlare di Stefano De Martino

In un'intervista a Chi, Belen ha confermato di essere incinta dal nuovo compagno, Antonino Spinalbese, a cui è legata dopo la rottura con Stefano De Martino. La showgirl, nell'intervista ha discusso a 360° della sua situazione ed anche dell'ex marito.

Sulla gravidanza, l'argentina ha affermato di essere al quinto mese, ma ha voluto subito precisare che la frase "la vendetta è un piatto da servire freddo" pubblicata sul proprio account ufficiale Instagram non è in alcun modo riferita all'ex compagno: "voglio chiarire, io sono piena di pepe e sono sempre stata così, ma non mi permetterei mai di fare battutine, non lo farei per rispetto ad Antonino, non sarebbe rispettoso e nemmeno furbo. Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore, sarei falsa a dire che non resti un po’ di amaro in bocca, quando volti pagina è tutto passato. Nei post parlo di me, del mio carattere, della mia guerra che è sinonimo di vita, quella che affronto ogni giorno".

Belen ha anche spiegato che Santiago ha immediatamente accettato la sua relazione con Antonino, al punto che crede sia un principe: "un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente ‘Amore' e, allora, Santi mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe‘. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ‘ma un fratellino?'" ha rivelato.

Tra i due c'è una differenza di 10 anni: Belen ha da poco compiuto 36 anni, mentre Antonino ne ha 26.