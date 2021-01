Belen criticata da un fan su Instagram: la risposta della showgirl è virale

I post di Belen su Instagrama sono da sempre oggetto di critiche da parte dei follower, nonostante in molti la difendano e supportino. Uno degli ultimi post della showgirl argentina ha scatenato un botta e risposta tra Belen ed un fan, che la accusava di cambiare troppo velocemente compagno.

In risposta ad un post in cui Belen citava la canzone di Coez ("e scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco..."), un follower ha risposto a Belen dicendo che "beata te che ogni due anni li cambi e non perdi mai la magia dell'inizio... furbetta". Immediata la risposta, altrettanto piccata, della presentatrice e modella, che ha voluto mettere in chiaro le cose: "per la precisione ogni quattro anni".

Belen è legata a Gianmaria Antinolfi dalla scorsa estate, dopo la brusca rottura con Stefano De Martino scaturita in un video di sfogo pubblicato su Instagram in cui aveva smentito le indiscrezioni trapelate su alcuni giornali di gossip che aveva bollato come "stupidaggini".

La love story tra i due sembra procedere a gonfie vele, ma in molti continuano ad osservare come Antinolfi somigli molto a Fabrizio Corona, uno dei primi compagni di Belen in Italia. La showgirl però a tali osservazioni non ha mai risposto.