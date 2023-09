Belen dimagrita preoccupa i fan, lei: 'sono stati mesi complicati'

Gli ultimi gossip sostengono che Belen abbia trovato un nuovo amore in Elio Lorenzoni, come confermato anche da alcuni scatti pubblicati sui social dalla stessa showgirl argentina. Social dove Belen ha preoccupato non poco i fan a causa della sua condizione fisica.

Le ultime fotografie infatti mostrano una Belen visibilmente dimagrita, frutto di mesi turbolenti e cambi continui nella sua vita: l’allontanamento da Stefano De Martino e la nuova relazione con Elio Lorenzoni hanno evidentemente avuto un impatto anche sul suo fisico.

Sotto gli ultimi scatti di Belen su Instagram infatti sono tanti i commenti di follower che si chiedono cosa sia successo. A tranquillizzare tutti ci ha pensato la stessa modella, che ha ammesso come “purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza”.

Belen ha preferito rispondere direttamente ai commenti dei fan per evitare speculazioni di qualsiasi tipo. La conduttrice dopo l’allontanamento da Stefano De Martino (a cui si riferisce nella parte del post in cui parla di “mesi complicati”), ora è felice al fianco di Elio Lorenzoni, un imprenditore bresciano con cui è stata amica per 10 anni prima di legarsi a lui sentimentalmente e che evidentemente le ha fatto ritrovare il sorriso.