Belen dimentica Stefano De Martino con un manager? Il gossip corre

La rottura tra Belen e Stefano De Martino continua a tenere banco sui giornali di gossip e probabilmente se ne parlerà anche durante la stagione estiva. Secondo quanto riferito da Chi, però, la showgirl argentina avrebbe già superato la separazione.

Il settimanale di gossip infatti ha immortalato Belen in compagnia di Giovanni Maria Antinolfi, direttore delle vendite di Caravel, una delle principali aziende nel settore del pellame pregiato al servizio dell'alta moda.

I due sono stati pizzicati a cena in un ristorante, con Antinolfi che è arrivato a bordo della sua fuoriserie e se n'è andato dal locale a bordo della stessa. Chi riferisce che Belen, pur soffrendo per la separazione da De Martino, ha ricominciato a fare vita sociale ed ha compreso che "quella non era la sua strada, non curandosi come sempre delle apparenze”.

Chi ha anche svelato che la decisione di separarsi da Belen sarebbe stata presa esclusivamente da De Martino per regioni di incompatibilità. Probabile che la scelta sia maturata durante il lockdown per il Coronavirus, che i due hanno trascorso insieme a casa a Milano.

De Martino di recente ha parlato della rottura con Belen ed ha affermato che alcune persone "dovrebbero restare tra le mura di casa" piuttosto che pubblicate sui social.