Belen a C'è Posta Per Te, la Littizetto scatenata 'hai i capezzoli sparati'

Nella puntata di C'è Posta Per te andata in onda ieri sera, sabato 13 Marzo 2021, è stata ospite Belen Rodriguez, che ha preso parte ad un siparietto con Luciana Littizzetto. La comica, infatti, si è rivolta a Maria De Filppi per trovare un fidanzato e, come sempre, non sono mancate le battute.

Ad essere presa di mira da Lucianina c'è stata proprio la showgirl argentina, in studio incinta della sua seconda figlia Luna Marie.

Belen si è presentata in studio con un abito rosa cipria morbido che, però, è subito finito nel mirino del web e della stessa Littizzetto quando la regia ha stretto l'inquadratura ed ha svelato che Belen non indossava il reggiseno.

Ovviamente la comica torinese non si è lasciata sfuggire l'occasione per fare qualche battuta: "ti faccio i complimenti per questo vestito di pelle di salsiccia. Lei non ha un seno, ha i capezzoli sparati” ha affermato. Non è mancata la risposta simpatica di Belen che ha svelato: "sai, c’ho riflettuto, ho provato con i copri capezzoli, ma non c’era verso e quindi li ho lasciati così liberi, in vista, ma se li vuoi, puoi prendere i capezzoli finti, quelli di gomma”. La Littizzetto ha accolto l'invito ed ha invitato la regia a darglieli subito, tra le risate generali. Il video completo del siparietto è visibile direttamente sul sito web di Mediaset.

Di recente Belen è stata criticata dai fan su Instagram, a cui ha risposto con un filmato diventato virale.