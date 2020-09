Belen in lacrime su Instagram per Santiago, ecco cosa è successo

Belen è solita pubblicare spesso fotografie e Storie insieme a suo figlio Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino, ma in quella caricata questa mattina la showgirl si è mostrata molto emozionata, al punto che è quasi scoppiata in lacrime.

Nelle Storie, infatti, Belen ha raccontato il momento in cui Santiago scende dalla macchina per andare a scuola. Zaino sulle spalle, il piccolo scende dall'auto, ma Belen lo ferma e con la voce rotta dalle lacrime gli chiede "te ne vai senza dare un bacio alla mamma?". A questo punto Santiago torna immediatamente indietro e dà un bacio a Belen, che lo saluta con un "ciao amore mio", per poi filmare il momento in cui si allontana e, sempre con la voce rotta dal pianto, si lascia andare ad un "si è già fatto grande".

Gli ultimi mesi non sono stati facili per Belen, che ha interrotto la storia con Stefano De Martino subito dopo il lockdown trascorso dalla coppia insieme a Milano, che avrebbe fatto nascere dei dissapori dai due. Di recente però Belen è uscita allo scoperto con Antonino Spinalbese, la sua nuova fiamma conosciuta nel capoluogo lombardo e con cui avrebbe già trascorso una vacanza insieme ad Ibiza. Qualche mese fa invece si era frequentata con Gianmaria Antinolfi.