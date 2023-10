'Belen non sta bene': arrivano mamma Veronica e Cecilia

Il dimagrimento di Belen aveva suscitato le preoccupazioni dei follower, ed a quanto pare anche dei parenti. Di recente, la showgirl argentina è stata costretta a dare forfait ad Alessandro Cattelan, che non l’ha presa proprio bene.

A lanciare l’allarme - e preoccupare ulteriormente i fan - è stato Fabrizio Corona che intervistato da Belve ha affermato che “Belen non sta bene, ma può sicuramente riprendersi”. Secondo alcune indiscrezione, mentre Stefano Da Martino assisteva alla partita di calcio del figlio Santiago e Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser trascorrevano il fine settimana con Luna Marì Spinalbese, Belen era a casa con mamma Veronica, a dimostrazione di una situazione non facile.

E dire che Belen proprio di recente si era mostrata innamorata di Elio Lorenzoni, a cui sembrerebbe essere legata, in alcuni post su Instagram.

Nelle scorse ore, intanto, sono arrivate anche le dichiarazioni dell’ex Stefano De Martino che intervistato da Francesca Fagnani ha spiegato che il matrimonio con Belen non è finito per colpa di un tradimento, ma non è sceso nei dettagli e non ha svelato molti retroscena. L’ex Amici infatti è solito mantenere un profilo molto basso sulla sua vita privata e non ama diffondere molti dettagli sul suo stato sentimentale e protegge sempre la sua privacy.