Belen, problemi a Mediaset: il Biscione dimezza tutti i compensi

Spending review in casa Mediaset. Il Biscione, a causa della crisi economica che ha colpito il nostro paese a seguito della pandemia di Coronavirus, starebbe infatti rivedendo i contratti di molti vip, ribassando i cachet ad essi corrisposti.

Tra i tanti che rientrerebbero in questa nuova strategia figurerebbe anche Belen Rodriguez, il volto di Tu Si Que Vales. Secondo Giuseppe Candela, "la firma per il programma sarebbe arrivata in extremis per ragioni economiche", sebbene "l'accordo, con riduzione, sia stato trovato".

Non è chiaro che tipo di contratto abbia Belen con Mediaset, ma i più informati sostengono che si tratta di una cifra importante, confermata anche dalla stessa showgirl argentina qualche tempo fa in un'intervista a Chi in cui aveva ammesso che "guadagno come un bravo calciatore", e contando i compensi milionari che percepiscono i giocatori, siamo sicuri che le cifre non siano proprio accessibili.

Dopo la crisi con Stefano De Martino, Belen ha ritrovato il sorriso ed in una serie di fotografie pubblicate sul proprio Instagram si è mostrata sorridente in compagnia della sua nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi, con cui avrebbe trascorso anche un pomeriggio di fuoco, almeno a giudicare da quanto riportato dal settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini. Si preannuncia un'estate bollente.