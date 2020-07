Belen pronta a voltare pagina: un nuovo amore riporta il sereno

Belen Rodriguez sembra aver definitivamente superato il momento critico dell'ultimo periodo, complice soprattutto la vicinanza della sua nuova fiamma, l'imprenditore Gianmaria Antinolfi con cui la bella showgirl ha trascorso una breve parentesi ad Ibiza.

I due starebbero vivendo le cose con molta calma, infatti onde evitare particolari problemi con il piccolo Santiago di appena 7 anni, l'uomo avrebbe soggiornato in un albergo e non nella villa affittata dalla Rodriguez.

La cautela è sicuramente d'obbligo vista l'eccezionalità della situazione. Belen e Stefano De Martino avevano già divorziato tempo fa come ricorderanno i ben informati. Le loro vite erano state a lungo divise ma, poi la passione e l'amore avevano tornato a fare capolino tra i due. Improvvisamente la relazione è naufragata nuovamente, forse a causa di una terza incomoda che il gossip del momento individua in Alessia Marcuzzi.

La Rodriguez ora sembra aver voltato definitivamente pagina soprattutto grazie alle tenere attenzioni di Gianmaria anche se continua ad aver un dente avvelenato contro l'ex come dimostrerebbe il post pubblicato su Instagram sul Karma.

E mentre Belen ha deciso di trascorrere come al solito le sue vacanze ad Ibiza, molte star nostrane hanno deciso di passare la loro estate in Italia per sostenere il Bel Paese. Prima tra tutti Chiara Ferragni che è finita nella bufera per la sua promozione degli Uffizi.