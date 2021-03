Belen risponde alle battute di Pio ed Amedeo con una saponetta per 'sciacquarsi la bocca'

Belen risponde piccata al siparietto che ha visto protagonisti Pio ed Amedeo durante la puntata di Amici andata in onda sabato scorsa, dove i due hanno parlato della gravidanza della showgirl davanti agli occhi dell'ex Stefano De Martino.

L'argentina, come spesso accaduto, ha affidato ad Instagram la propria risposta dove ha pubblicato la fotografia di una saponetta. A far discutere è però la didascalia: "famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani ed anche la bocca" si legge, un riferimento nemmeno troppo velato a quanto avvenuto sabato.

Pio ed Amedeo infatti sabato scorso hanno approfittato della presenza di De Martino per chiedergli se la figlia di cui è in attesa Belen fosse sua. Poco dopo, in riferimento al nuovo compagno Antonino Spinalbese, hanno affermato che "Belen se li prende tutti uguali, io non capisco, Lei li prende, gli attacca le orecchie e poi si fidanza". Evidentemente le battute non sono andate giù a Belen, a differenza di quanto fatto da De Martino tra le risate ha spiegato che "con loro è un lavoro cercare di non ridere, mi trattengo per non offendere nessuno".

Inutile dire che anche sul web la gag ha diviso il pubblico, tra chi ha apprezzato e chi no. Come sempre in questi casi.