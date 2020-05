Belen Rodrigue e Stefano de Martino in crisi? Ecco le prove della presunta rottura

Negli ultimi giorni corre un rumors sconvolgente: sembrerebbe che Belen Rodriguez e Stefano de Martino si siano lasciati. La coppia ha passato la quarantena a casa con il figlio Santiago, dopo essere tornati insieme un anno fa a seguito della rottura durata tre anni. Ma come vanno le cose tra loro?

Alla fine del lockdown, infatti, Stefano de Martino ha lasciato la casa a Milano dove è rimasto negli ultimi due mesi con Belen per fare ritorno a Napoli, sua città natale, ufficialmente per motivi di lavoro. E' proprio il ballerino a dirlo tramite la sua pagina Instagram: "Oggi mi sono trasferito a Napoli e ora capisco quanto sia dura trascorrere la quarantena da soli. Finora ho avuto la fortuna di stare con la mia famiglia, ma tra un mesetto torna Made in Sud e ho scelto di trasferirmi da solo a Napoli perché tra poco ricomincerò a lavorare". Ma cos'altro c'è sotto?

Pare infatti che Belen non stia più portando la fede nuziale, e che abbiano smesso di scambiarsi like sui social. Inoltre Belen è stata recentemente paparazzata in un ristorante a pochi metri di distanza dal suo ex Andrea Iannone. Che siano dei piccoli dettagli che denotano una crisi? Ancora gli interessati non hanno confermato l'allontanamento sentimentale, e vedremo quali saranno le prossime mosse della coppia più chiacchierata d'Italia.

