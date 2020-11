Belen Rodriguez ed Antonio Spinalbese fanno sul serio: arrivano prime foto in copertina

La love story tra Belen Rodriguez ed Antonio Spinalbese sembra proseguire a gonfie vele. Dopo un periodo piuttosto buio, la showgirl appare super felice accanto al suo nuovo fidanzato come si vede dalle foto recentemente pubblicate da Chi.

I due che ormai fanno coppia fissa da agosto sono stati paparazzati insieme in un albergo nei pressi del Lago di Como e sembrano più innamorati che mai. Antonio Spinalbese conosciuto da tempo come l'hairstylist delle vip, sarebbe attualmente in aspettativa dal suo lavoro, spinto dalla sua nuova fiamma ad inseguire la sua passione per la fotografia.

Dalle immagini pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini si nota tra i due un'evidentissima sintonia. La showgirl appena uscita dalla doccia si abbandona a tenere effusioni sul balcone dell'hotel. In molti pensano che Belen si sia fatta vedere volontariamente in compagnia del suo nuovo partner dopo la notizia della frequentazione tra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono.

Per quanto ne sappiamo Antonio Spinalbese avrebbe già conquistato anche tutta la famiglia di Belen dopo la super festa a sorpresa organizzata in occasione del 36 esimo compleanno della showgirl. La Rodriguez è al momento è impegnata con Tu si que vales, il talent di canale 5 dove ogni settimana mette in mostra le sue doti.