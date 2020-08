Belen Rodriguez, bikini mozzafiato su Instagram: dimenticato Stefano de Martino

La rottura con Stefano De Martino è un ricordo sbiadito per Belen Rodriguez, che ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie in bikini mozzafiato in cui mostra il suo corpo scolpito ed abbbronzatissimo mentre è seduta su un mobile.

La showgirl argentina sta pubblicizzando la sua linea d'abbigliamento e sta approfittando della vacanza in Costiera Amalfitana insieme alla mamma Veronica Cozzani e la sorella Cecilia per farsi fotografare e deliziare i fan su Instagram.

Le fotografie pubblicate ieri sono state rapidamente commentate dai suoi follower, che hanno intravisto nei suoi occhi una certa tristezza. Belen come sempre non ha risposto, e non ha parlato nemmeno del suo nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi.

Nel frattempo, dal settimanale Vero arrivano delle dichiarazioni pesantissime da parte di un amico di De Martino, che non avrebbe voluto parlare della rottura con Belen "per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto dolore per questo fallimento. La seconda volta fa ancora più male della prima", ma anche per il figlio Santiago che "è al centro dei suoi pensieri. E questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne. Non vuole che suo figlio possa essere confuso o che che possa soffrire nel vederlo con altre”.