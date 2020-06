Belen Rodriguez cerca un nuovo appartamento dopo la rottura con Stefano de Martino

Continua il mistero riguardo i motivi che hanno portato alla rottura Belen Rodriguez e Stefano de Martino, anche se ormai la crisi della coppia è più che confermata.

Ad appurarlo ci pensano alcune nuove foto che hanno paparazzato Belen mentre lasciava l'attuale casa di Milano in compagnia del suo amico Mattia Ferrari e un agente immobiliare. Pare infatti che la Rodriguez abbia deciso di cercare un altro appartamento in città da condividere con suo figlio Santiago, e lasciare la casa che ha condiviso con il suo ex compagno Stefano.

Ancora non sono chiari a nessuno i veri motivi che hanno portato all'allontanamento della coppia, tuttavia le ragioni sembrano essere riconducibili a incompatibilità caratteriale e non a situazioni esterne come tradimenti o terzi incomodi di familiari.

Entrambi sembrano piuttosto riservati in questo momento delicato, ed anche Stefano de Martino ha voluto rompere il silenzio rivelando però il giusto, lasciando i fan del gossip a bocca un po' asciutta.

E intanto qualcuno cavalca ancora l'onda del gossip e si vocifera di una presunta relazione tra Belen ed un misterioso manager col quale farebbe coppia fissa dopo la rottura con Stefano. Sarà vero? Ne sentiremo parlare sicuramente molto presto, restate connessi.