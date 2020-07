Belen Rodriguez, clamoroso scoop: weekend di fuoco insieme a Gianmaria Antinolfi

Già da qualche settimana la separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è cosa ormai certa e definitiva, e se all'inizio c'era qualche fan della coppia che sperava in una riconciliazione, dopo le ultime rivelazioni il tentativo sembra del tutto naufragato.

A far chiudere il capitolo Belen-Stefano è una foto ufficiale pubblicata dal settimanale "Chi" di Alfonso Signorini, che anticipa l'uscita del magazine in edicola da domani, e che rivela il clamoroso scoop che riguarda la stupenda showgirl argentina, che nelle ultime settimane già si vociferava si vedesse con qualcun altro.

Belen appare in alcuni scatti insieme a Gianmaria Antinolfi, manager della moda, ed è chiara la situazione di fuoco tra i due: la coppia si lascia andare ad un bacio tenero ed appassionato, mentre si stringono forte l'uno all'altra. Non c'è rischio di fraintendimenti. Trovate il post in anteprima pubblicato dal settimanale in calce alla notizia.

Già Dagospia aveva captato nell'aria la presenza di questo bel giovanotto nella vita di Belen, tra cene a tre insieme all'amico Mattia Ferrari e sorprese inaspettate per la bella Rodriguez, ma fin'ora nessuna foto così esplicita suggellava quello che tutti stavano pensando: che Belen stesse davvero voltando pagina.

Subito dopo la rottura con De Martino, infatti, Belen appariva piuttosto provata, e si era rifugiata nell'amore della propria famiglia, mentre aveva iniziato a cercare una nuova casa a Milano e Stefano era partito per Napoli per condurre Made in Sud, show comico che conduce insieme alla collega Fatima Trotta.

Ma sebbene sia presto per fare pronostici, sembra che Belen abbia trovato il modo di dimenticare De Martino. Che sia solo un chiodo schiaccia chiodo, o è pronta a fare sul serio con Antinolfi? Vi terremo aggiornati, restate connessi.