Belen Rodriguez compie 36 anni: compleanno senza limiti con Antonio Spinalbese

Per il 36° compleanno di Belen Rodriguez è stata organizzata una grandiosa festa in un casale nel Cremonese, alla presenza di amici e parenti più intimi ed anche della nuova fiamma della showgirl Antonio Spinalbese.

Il dress code del party era l'abbigliamento casual rappresentato da jeans e maglietta bianca. Non mancavano gli affetti più cari della Rodriguez, tra cui il piccolo Santiago, papà Gustavo, mamma Veronica e i fratelli Cecilia e Jeremias con le rispettive controparti amorose.

Tutti sono giunti in bus mentre la festeggiata è arrivata con il suo nuovo amore. Non sono mancati cibi prelibati, fiumi d'alcolici e balli scatenati dominati dai fratelli Rodriguez. Cecilia e Belen senza freni hanno lanciato bicchieri d'acqua e panna montata, diventando come spesso capita, protagoniste di un siparietto hot. Dopo essere stata eletta Miss Maglietta Bagnata all'unanimità da tutti gli invitati alla festa, è partito l'esilarante karaoke e amici e parenti si sono scatenati in spassose canzoni.

Insomma la festa dei suoi 36 anni è stata segnata dalla spensieratezza e del divertimento. Grande assente era ovviamente Stefano De Martino, l'ex marito di Belen sembra essere sempre più ai ferri corti non solo con la showgirl ma anche con tutta la sua famiglia come dimostra l'incontro ricco di tensione fatto con Cecilia Rodriguez in aereo.