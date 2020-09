Belen Rodriguez conquista tutti su Instagram con una foto mozzafiato in intimo bianco

Dopo essere uscita allo scoperto con la nuova fiamma Antonino Spinalbese, Belen ha conquistato, nuovamente, Instagram con una fotografia mozzafiato che manco a dirlo ha racimolato migliaia di like nel giro di poche ore.

La modella e showgirl argentina, infatti, si è fatta ritrarre con un intimo in due pezzi bianco, nell'ambito di una nuova campagna pubblicitaria che sta curando con un popolare marchio.

Inutile dire che lo scatto ha conquistato tutti, ed anche nei commenti i fan non hanno perso tempo a mostrare il loro apprezzamento nei confronti dell'ex di Stefano De Martino.

"Dopo Marilyn Monroe...solo tu", scrive un follower per sottolineare tutto il proprio apprezzamento, un commento che però ha diviso molti ed ha suscitato una discussione tra fan e meno fan di Belen. Non sono mancati i commenti ironici, un utente chiede a Belen "quando spendi mensilmente di trucco? Sui 2000 Euro?", mentre altri commenti sono generici e vanno dal più classico "sei la più bella del mondo" a "sei bellissima".

Belen come sempre sa come conquistare il suo pubblico, mettendo in mostra le sue curve sontuose e tutto il sex appeal che l'hanno resa una dei volti più amati della televisione italiana. Chissà che a breve non la vedremo di nuovo sul piccolo schermo.