Belen Rodriguez: dettaglio bollente nell'ultima foto, la risposta della showgirl

Belen Rodriguez è tra i personaggi social più amati e seguiti del web, ed anche durante la quarantena non ha risparmiato scatti bollenti su Instagram ai fan. Qualche ora fa però ne ha pubblicato un altro che però contiene un dettaglio che non è sfuggito ai fan.

Come si può vedere nella fotografia presente in calce, Belen si è fatta ritrarre seduta in costume da bagno, per sponsorizzare la linea Me-Fui. A catturare l'attenzione dei follower, che non le hanno risparmiato commenti piccanti, è però stato il dettaglio sulla gamba sinistra della showgirl. A fugare ogni dubbio sulla fascetta ci ha pensato la stessa Belen, che in un commento ha spiegato che "sono le spalline del vestito".

Qualche settimana fa Stefano De Martino a Domenica In aveva raccontato che quando Belen prende il sole sul balcone si affacciano tutti per poter ammirare la sua bellezza. L'argentina di recente è anche tornata in TV con le repliche di Tu Si Que Vales, in onda su Canale 5 ogni settimana.

Proprio il compagno di Belen qualche ora fa ha annunciato il ritorno di Made In Sud su Rai 2, il programma comico che era stato sospeso a Marzo a causa della pandemia di Coronavirus che ha portato ad un blocco quasi totale degli show televisivi.