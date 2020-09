Belen Rodriguez esce allo scoperto con Antonino Spinalbese: chi è la nuova fiamma

Dopo le foto di Stefano De Martino, che è stato paparazzato con una misteriosa nuova ragazza, anche Belen Rodriguez esce allo scoperto con Antonino Spinalbese, con cui la showgirl argentina starebbe vivendo una nuova love story.

La conferma è arrivata dalla stessa Belen, che attraverso il proprio account ufficiale Instagram ha pubblicato un video in cui compare il parrucchiere, dopo la fine della frequentazione con Gianmaria Antinolfi, di cui si era parlato a lungo sul web e con cui era stata fotografata a Capri, con tanto di bacio ripreso in primo piano dai paparazzi dei principali magazine del nostro paese.

Secondo quanto riferito, Belen avrebbe conosciuto Antonino in estate, quando hanno iniziato a frequentarsi assiduamente fino ad uscire insieme. I due avrebbero anche trascorso una vacanza ad Ibiza, salvo poi tornare a Milano.

Classe 1995, Spinalbese lavora a Milano in una popolare catena di hair stylist. Poco attivo sui social, dove condivide solo di rado fotografie personali, avrebbe conosciuto Belen proprio grazie al lavoro: i più informati raccontano che sarebbe letteralmente andato in soccorso della modella argentina per una piega last minute. Non è noto per altre fidanzate famose: Belen potrebbe essere la prima VIP a cui si è legato sentimentalmente. Anche per Belen, De Martino è un ricordo.