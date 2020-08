Belen Rodriguez: già finita la storia con Gianmaria Antinolfi, colpa di De Martino?

A quanto pare, la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sarebbe già finita. Alcune indiscrezione trapelate sui giornali di gossip oggi riferiscono che la showgirl argentina avrebbe deciso di troncare la storia con l'imprenditore a causa di Stefano De Martino.

Napoli Today infatti parla di un legame ancora molto forte tra Belen e l'ex ballerino di Amici: i due hanno avuto un figlio, Santiago, e non si sono ancora visti per un incontro faccia a faccia chiarificatore. Anzi, l'incontro filmato in aeroporto ha mostrato rapporti ancora molto tesi, probabilmente anche a causa del fulmine a ciel sereno che è piombato su Belen.

De Martino dal suo canto ha negato ogni flirt che gli è stato attribuito negli ultimi tempi, anche per proteggere il figlio, mentre Belen si è fatta paparazzare con Antinolfi.

La testata partenopea sostiene che dietro questa rottura tra Belen e l'imprenditore del settore del lusso ci sarebbero i messaggi che la modella sta lanciando al suo ex. Emblematica è la Luna pubblicata su Instagram, uguale a quella postata da De Martino, con tanto di didascalia "vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti".

Belen però ha anche pubblicato delle foto hot che hanno mandato in visibilio i fan.