Belen Rodriguez è incinta: ora non ci sono più dubbi

Qualche tempo fa vi avevamo parlato di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez e ora stando alle voci di amici e parenti la notizia sembrerebbe essere confermata. La showgirl è il suo compagno Antonino Spinalbese sono al settimo cielo e non vedono l'ora di accrescere la famiglia.

"Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto" queste sono le parole di Belen riportate dal settimanale Oggi.

La coppia nata solo la scorsa estate sembrerebbe non temere assolutamente questo grande passo e anzi, sembra essere più forte che mai. Antonino ha ben 11 meno della modella argentina ma, gli amici più intimi dei due sono pronti a mettere la mano sul fuoco sull'uomo che ha saputo riaccendere il cuore di Belen dopo la definitiva conclusione della sua relazione con Stefano De Martino.

Proprio il ballerino napoletano sembra non aver gradito particolarmente la notizia di una nuova gravidanza della sua ex moglie. Sembra che al conduttore di Stasera tutto è possibile abbia dato assai fastidio la rapidità con cui Belen si sia rifatta una vita e abbia addirittura deciso di mettere in cantiere un nuovo bambino.

A far compagnia a Belen ci sono molte Vip in dolce attesa. Tra queste c'è Cristina Chiabotto che aspetta la sua prima bambina.