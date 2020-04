Belen Rodriguez infiamma Instagram: la quarantena è bollente

Prosegue anche in casa "Demartinez" la quarantena. Belen e Stefano infatti stanno seguendo le regole a Milano insieme al piccolo Santiago e tra una ricetta ed un'intervista, la showgirl non smette di infiammare Instagram.

L'argentina infatti ha pubblicato qualche ora fa sul proprio account ufficiale il video e la fotografia che potete vedere in calce, che pone l'accento su tutte le linee del suo fisico mozzafiato. La modella infatti si è fatta ritrarre (magari proprio dal compagno) mentre si aggiusta lo slip color carne e mentre indossa un bikini.

Proprio qualche settimana fa, intervistato da Mara Venier, ha rivelato che quando Belen prende il sole tutto il vicinato si affaccia per ammirarla.

Inutile dire che i commenti alla foto e video hanno mandato in estasi i fan: alcuni la definiscono "la donna più bella del mondo", altri sottolineano che "non hai rivali". Non mancano nemmeno i commenti dal pubblico femminile, che con un pizzico di ironia ha chiesto a Belen se "ci vuoi umiliare tutte?"; altre invece le hanno chiesto qual è il suo segreto per stare così in forma. “Mentre noi persone normali mangiamo e ci deprimiamo chiuse in casa in quarantena, appari tu così…” si legge in un altro commento.

Insomma, dopo la foto bollente di Anna Falchi, anche Belen infiamma Instagram.