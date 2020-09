Belen Rodriguez sempre più magra: i fan sono preoccupatissimi

Le ultime foto pubblicate sul settimanale Oggi hanno fatto notevolmente preoccupare i fan di Belen Rodriguez. La bella showgirl argentina appare infatti eccessivamente magra e particolarmente triste.

Nell'ultimo periodo molte delle sue follower su Instagram avevano chiesto spiegazioni per quel volto cupo ma Belen aveva detto di essere felice come non mai. Queste foto sembrerebbero dire esattamente il contrario. La Rodriguez cammina per le strade di Milano accompagnata da sua sorella Cecilia. Entrambe hanno trascorso un'estate da single col cuore in frantumi. Ora Cecilia sembra aver recuperato i rapporti con Ignazio Moser mentre Belen si è gettata tra le braccia di Antonio Spinalbese.

Il giovane parrucchiere dei vip le ha organizzato anche una sfavillante festa a sorpresa per il suo trentaseiesimo compleanno ma, tutte queste attenzioni sembrano non aver rasserenato minimamente Belen che cammina per Porta Romana con un viso tirato e molto corrucciato. Al fianco di Cecilia si dirige al temporary store nel quale è stata messa in vendita la loro nuova linea di costumi.

Intanto anche Stefano De Martino sembra aver voltato completamente pagina. É stato infatti avvistato di recente dai paparazzi con una ragazza misteriosa di cui si sa per ora ben poco. Belen forse non riesce a digerire di essere stata dimenticata così facilmente dal suo ex marito? D'altronde lei questa estate ha avuto già due importanti liason.