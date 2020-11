Belen Rodriguez manda in delirio il pubblico di Tu si que Vales: sfida a suon di twerking

Nel corso dell'ultima puntata di Tu si que vales, Belen Rodriguez ha dato letteralmente spettacolo sfidandosi a suon di twerking con uno dei concorrenti del famoso programma di Canale 5.

S tratta di Emanuele Fusco ballerino pugliese autodidatta che nella vita fa l'elettricista, e che credi di essere oltremodo capace: "I miei amici dicono che ballo bene, sono bravo". I giudici, però, non hanno particolarmente gradito la sua performance. E lui ha tentato di giustificarsi dicedo: "Il mio non è un talento da sottovalutare".

Quindi ha deciso di lanciare una sfida alla showgirl argentina: "Tu sei capace di ballare con me? Se ha il coraggio, Belen venga". E Belen Rodriguez a quel punto ovviamente non si è tirata indietro. Ha fatto ripartire la musica e si è lanciata in una sensualissima danza culminata in un twerking selvaggio con tanto di tacco 12. Il tutto davanti a proprio al ballerino che è rimasto assolutamente senza parole.

Intanto Belen sembra aver finalmente ritrovato la serenità dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino. Al suo fianco c'è Antonio Spilambese, il parrucchiere milanese dei Vip che sembra renderla ogni giorno più felice. Tra i due c'è un feeling molto profondo e il giovane le ha addirittura organizzato una romantica festa a sorpresa per il suo compleanno.