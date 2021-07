Belen Rodriguez è di nuovo mamma: è nata Luna Marì

Via social (naturalmente) è arrivato l'annuncio della nascita di Luna Marì, la secondogenita di Belen Rodriguez nata dalla sua relazione con Antonino Spinalbese. Nel cuore della notte, segnata dalla straordinaria vittoria dell'Italia agli Europei, è spuntata la prima foto della piccola.

La showgirl ha condiviso la tenera immagine del piedino della bambina scirvendo: "C'è qualcuno che è nato adesso". Lo stesso ha fatto il papà scrivendo: "Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai... il profumo della felicità".

Naturalmente in tanti hanno sottolineato che la piccola Luna Marì è nata in una notte fortunatissima che ha segnato il ritorno dell'Italia sul tetto più alto d'Europa dopo ben 53 anni. Belen Rodriguez aveva già messo in allerta i suoi follower dal pomeriggio, postando le immagini del viaggio in auto verso l'ospedale in compagnia di sua madre e proprio di Spinalbese.

La notizia della gravidanza di Belen era giunta in modo del tutto inatteso nei mesi scorsi. Lei e il parrucchiere dei vip hanno infatti iniziato a frequentarsi solo l'estate scorsa dopo la fine di una nuova relazione con Stefano De Martino. Spinalbese tra l'altro, è anche più giovane della showgirl argentina, ma sembra che questo rapporto sappia darle tante certezze, tanto da convincerla ad avere una figlia dopo pochi mesi di frequentazione.