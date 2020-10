Belen Rodriguez parla della lite con Barbara D'Urso: 'Dovevo difendere chi amavo'

Che tra Belen Rodriguez e Barbara D'Urso non corra buon sangue è risaputo. Raramente infatti la showgirl argentina è stata ospite dei suoi salotti a Canale 5 e, solo ora ha deciso di rivelarne il motivo.

Le due hanno avuto un'accesa discussione a distanza diversi anni fa, quando Belen faceva ancora coppia fissa con Fabrizio Corona, il noto paparazzo finito più volte nella bufera per i suoi comportamenti.

La Rodriguez in merito ai programmi della D'Urso aveva detto: "Diciamo che è spettacolo, quindi viene usata qualsiasi cosa per fare spettacolo. Ci sono programmi come quelli di Barbara d’Urso che sono un po' circensi come tipologia. Dove arriva l’uomo gatto, l’uomo deturpato dalla chirurgia plastica, la donna che si è rifatta il sedere, tutte cose al di fuori dagli schemi. Quindi anche la non bellezza fa spettacolo."

La conduttrice di Pomeriggio 5 aveva sottilmente fatto capire di non aver sicuramente bisogno della showgirl per fare ascolti e avava replicato un po' seccata con: "Faccio il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez" riferendosi anche a Cecilia e Jeremia che non hanno mai voluto presenziare nei suoi programmi.

Belen in una recente intervista al Il Fatto Quotidiano ha offerto però qualche segno distensivo: "Non apprezzo sicuramente i suoi programmi ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione. Se un litigio c'è stato, tutto è scaturito perchè dovevo difendere a modo mio chi amavo".

Intanto Belen che preoccupa i fan per la sua eccessiva magrezza ha rivelato nuovi particolari della sua storia con Stefano. La Rodriguez ha infatti rivelato di averci voluto provare fino alla fine con De Martino.