Belen Rodriguez riabbraccia la sorella Cecilia, ecco lo scatto emozionante post-quarantena

In un momento molto delicato per il mondo intero, la vicinanza dei famigliari e dei congiunti si dimostra fondamentale, e ancor più quando una crisi di coppia richiede la vicinanza di persone speciali, come sta succedendo nelle ultime settimane a Belen dopo la rottura con Stefano De Martino.

Nelle ultime ore la mamma di Cecilia e Belen, Veronica Cozzani, ha pubblicato sul suo account Instagram una tenera foto che ritrae le due sorelle in un affettuoso abbraccio, dopo il ritorno di Cecilia dalla tenuta Moser, la casa del suo fidanzato Ignazio.

Il gesto tra le sorelle ha tutta l'aria di essere un abbraccio consolatorio e di sostegno, cosa di cui Belen ha estremo bisogno. Già suo fratello Jeremias si è mostrato protettivo con lei di recente, punzecchiando De Martino in maniera neanche molto velata.

La storia con Stefano de Martino sembra proprio giunta al capolinea, sebbene ad oggi non sono ancora chiare le motivazioni scatenanti che hanno portato all'allontanamento dei due. In un primo momento si vociferava di presunti tradimenti da parte di De Martino, ma anche di una troppo forte presenza delle famiglie all'interno della vita della coppia, poi però smentite dal settimanale Chi.

Alfonso Signorini ha rivelato il vero motivo della chiusura del rapporto tra Belen e Stefano, ed anche se non scende nei particolari, riporta che la loro rottura sarebbe stata causata da questioni private e non, come si ipotizzava in precedenza, da problemi esterni alla coppia. Vedremo come si evolverà la situazione e se col passare del tempo Belen vorrà parlare dei motivi che hanno portato a chiudere la sua storia d'amore.