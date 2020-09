Belen Rodriguez risponde seccata ad una follower: 'Senza Stefano mi brillano gli occhi'

La nuova vita di Belen Rodriguez sembra andare a gonfie vele ma, alcuni dei suoi fan sembrano notare una certa tristezza nel suo volto ora che ha definitivamente detto addio a Stefano De Martino dopo il clamoroso ritorno di fiamma.

La Rodriguez sembra essere molto felice e ad una sua follower che le aveva scritto: "I tuoi occhi parlano, ti manca molto (Stefano De Martino)" notando un'improbabile sofferenza, ha detto: "I miei occhi ridono, ma cosa vedete? Vedete solo quello che volete vedere".

Dunque la showgirl argentina sembra non sentire minimamente la mancanza del suo ex-marito e anzi pare molto più rilassata di quanto non fosse in passato. L'amore tra Belen e Antonio Spinalbese sembra andare benissimo. I due sono più più affiatate che mai e in pubblico si mostrano sempre molto allegri e spensierati.

Il giovane parrucchiere le ha organizzato una riuscitissima festa a sorpresa per il suo trentaseiesimo compleanno e Belen ha ringraziato lui e la sua famiglia con un post su facebook in cui ha scritto: "Grazie per tutto questo amore, è stata una sorpresa inaspettata.Grazie alla mia famiglia, che più bella di così ancora la devo trovare. Grazie ai miei amici, che mi sono sempre accanto e non se ne vanno mai, e un grazie forte alla vita che non smette mai di stupirmi, regalandomi emozioni indescrivibili".