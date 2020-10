Belen Rodriguez rivela: 'Con Stefano dovevo provarci fino alla fine'

In una lunga intervista a cuore aperto con il Fatto Quotidiano, Belen Rodriguez si mette totalmente a nudo, rivelando particolari inediti della sua vita e della sua storia con Stefano De Martino.

"Nonostante tutto sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po' di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. Io credo tanto nell'amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. Sto molto bene perché ci ho provato, ad un certo punto le risposte te le dà vita. Quando ci riprovi fino all'ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto ci rimani male ma almeno ti metti l'anima in pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all'ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però almeno non resto con il rimpianto di non averci provato".

Ora la showgirl argentina, nonostante un'eccessiva magrezza, sembra aver ritrovato la felicità al fianco di Antonio Spianalbese, il giovane parrucchiere delle star che le ha organizzato una festa a sorpresa per il suo compleanno. Il lavoro resta però un punto fermo nella sua vita anche se la notorietà non è sempre semplice da gestire: "Mi chiedo se potessi tornare indietro se rifarei le stesse scelte, lo stesso lavoro. Forse cambierei delle cose. La notorietà toglie tanto, è stressante avere persone ogni giorno sotto casa tua. Non voglio lamentarmi anche perché quando va tutto bene non pesa minimamente, ma quando vivi una separazione, la perdita di un familiare o un momento difficile è complicato gestire tutto questo. In qualche modo il gossip aspetta quello che non va per marciarci un po' sopra. Ripeto, funziona così. La mia non vuole essere una lamentela".