Belen Rodriguez si sfoga sulla rottura con Stefano De Martino: 'non ho più pazienza'

Con un lungo post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, Belen ha di fatto confermato la rottura definitiva con Stefano De Martino. La showgirl si è sfogata con un lunghissimo post che, inutile dirlo, ha racimolato migliaia di like.

Belen esordisce affermando che "ognuno riceve quel che dà? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono". Poco dopo però arrivano gli attacchi e l'argentina senza mezzi termini afferma che "non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di caz*ate sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire. Invece quanto caz*o mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento, sguardi che si abbassano perché quel che vedono li procura una leggera e piacevole accelerazione cardiaca".

Più che un post è una riflessione, oltre che una sorta di diario personale. Belen afferma che "vorrei fare un passo indietro, e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare? Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà”.

Tra i colleghi che hanno commentato il post c'è Simona Ventura, che gli ha mostrato la sua vicinanza: "cara Belen, sei una bella persona e io ti voglio bene. Per questo mi riguarda, penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscenza, non avrei fatto del bene. Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto” ha scritto la presentatrice.

Nel frattempo sul web continuano a rimbalzare le indiscrezioni che vogliono Belen alla ricerca di una nuova casa a Milano. Sarà vero?