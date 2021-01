Belen Rodriguez, la showgirl aspetta un figlio da Antonio Spinalbese?

Nelle ultime ore il mondo delle cronache rosa è stato colpito da una vera e propria bomba, secondo Novella 2000 infatti, Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa. La showgirl argentina starebbe dunque mettendo su famiglia con il suo nuovo fidanzato.

Stando a quanto riferito dalla rivista di gossip, Belen sarebbe al terzo mese di gravidanza e avrebbe concepito il bimbo all'incirca dopo un mese dall'inizio della sua frequentazione con Antonio Spinalbese. Lo scoop sarebbe giunto da una fonte molto attendibile, una di quelle che a detta di Novella 2000 non sarebbe da mettere in dubbio. Come al solito insomma, Belen Rodriguez si butta a capofitto nelle sue relazioni, e proprio come successo con Stefano De Martino, dopo pochi mesi dall'inizio della relazione avrebbe ricevuto la sorpresa più bella.

Vi ricordiamo infatti che Belen è già madre del piccolo Santiago di 7 anni, nato proprio dalla sua rapporto con il ballerino napoletano. La gravidanza anche se non ancora totalmente accertata sarebbe dimostrata anche dai look sempre più comodi e casual della showgirl che di solito è avvezza ad indossare abiti succinti che lasciano ben poco all'immaginazione. Insomma, tutto lascerebbe pensare ad un bambino in arrivo.

Intanto dopo aver taciuto per diverso tempo, De Martino ha spiegato i motivi della loro rottura.