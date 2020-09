Belen Rodriguez e Stefano De Martino: nuovi dettagli sull'addio, ecco i veri motivi

Il settimanale Chi quest'oggi sta dedicando ampio spazio alla separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ha tenuto banco sui social ed i giornali soprattutto nella settimane precedenti all'estate. Il giornale di gossip ha svelato quelli che sarebbero i veri motivi dell'addio.

“Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente. Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro” si legge nell'articolo in cui, citando una fonte vicina alla coppia, viene svelato che durante il lockdown trascorso insieme a Milano i due avrebbero discusso, al punto che il conduttore avrebbe riflettuto sulla scelta di tornare insieme all'ex moglie. La decisione sarebbe arrivata nel momento in cui è tornato a Napoli per Made in Sud, quando si è reso conto di aver commesso un errore.

“Dopo averla lasciata, forse precipitosamente, per differenze legate agli stili di vita, Stefano ha avuto un ripensamento. Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme. Ma ora la Rodriguez ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano” conclude la rivista di Alfonso Signorini.

La storia d'amore tra Belen e Gianmaria Antinolfi però sarebbe già finita, ma continua ad esserci gelo con Stefano De Martino, come dimostrato dal video in aeroporto.