Belen Rodriguez e Stefano De Martino: svelati i motivi della separazione

Continua a tenere banco sui principali giornali di gossip la vicenda della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quest'oggi il settimanale Oggi ha svelato degli interessanti retroscena sulle motivazioni che hanno portato all'addio.

Secondo quanto raccontato, i problemi tra i due sarebbero iniziati già a gennaio, ma a far traboccare il vaso sarebbe stato il lockdown che li ha "costretti" a restare a casa 24 ore su 24, insieme. E' qui che Belen e Stefano avrebbero iniziato a fare i conti con una serie di discussioni e contrasti che, secondo Oggi, sarebbero nati da "un mix di gelosia, a una guerriglia tra famiglie e (forse) a un terzo incomodo”.

"Fonti vicine a Stefano, e quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a ‘sfarfallare’, a concedersi avventure" continua il settimanale, secondo cui Belen si sarebbe ingelosita per il passato di Stefano, con una gelosia sfociata in una "smania di controllo di Belén: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue".

In questa difficile situazione si sono aggiunte anche le famiglie: "quella di Belén è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia, i De Martino sono stati invece ‘esiliati".

Di recente Belen si è sfogata su Instagram in un video in cui ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto.